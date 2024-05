Política Eleições 2024: Após decisão do PL, Salles diz que faz campanha para quem quiser

O deputado Ricardo Salles (PL-SP) publicou em seu perfil no X que faz campanha para quem ele “quiser”. Salles não detalhou o teor da mensagem, mas a declaração do parlamentar surge depois de um ofício interno do PL proibir os filiados ao partido de prestar apoio a qualquer pré-candidato de outras legendas nas eleições municipais deste ano.

Nesse texto, o presidente da legenda Valdemar Costa Neto, cita que identificou “diversas mensagens de apoio sendo gravadas em prol a candidatos de outras agremiações partidárias”, o que pode, segundo ele, prejudicar os candidatos do próprio PL. Angra dos Reis e Cabo Frio, no Rio de Janeiro, registraram casos em que membros do partido anunciaram apoio a oponentes.

O documento do PL data do dia 8 de maio. A publicação de Salles foi feita na noite de ontem.