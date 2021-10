Vice-presidente do PSDB-SP declara apoio a Eduardo Leite

20 out 2021 às 18:36 • Última atualização 20 out 2021 às 19:44

O vice-presidente do PSDB-SP, Evandro Losacco, declarou nesta quarta-feira, 20, apoio ao pré-candidato à Presidência da República, Eduardo Leite (PSDB-RS). A decisão segue caminho contrário do Diretório Estadual de São Paulo, que já tinha anunciado apoio ao governador João Doria (PSDB).

Evando Losacco anunciou sua decisão em uma publicação no Twitter, onde enumera nove motivos que o fizeram apoiar o governador Eduardo Leite. Entre eles estão: identidade com o PSDB, respeito com as lideranças e a história do partido .

“Nunca diminuiu o papel dos líderes que construíram nosso Partido, ao contrário, quando fala de São Paulo, lembra sempre de mencionar Mário Covas, Franco Montoro, Geraldo Alckmin, José Serra e FHC.” A mensagem pode ser vista como uma crítica ao estilo de Doria, visto com receios pela velha guarda tucana.

O vice-presidente do diretório de SP é aliado do ex-governador Geraldo Alckmin, que planeja mudar de partido para concorrer novamente ao governo de São Paulo. A relação de Doria e Alckmin rachou após Doria anunciar apoio ao vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), para sucedê-lo no Palácio dos Bandeirantes.

Recentemente, o presidente do PSDB-SP, o secretário Marco Vinholi, criticou Leite no Twitter. “Leite vem a SP e ataca Doria mais uma vez. Diálogo na teoria, agressão na prática. É momento de termos um candidato para unir o partido e o País, não para dividir.”

De olho no eleitorado paulista, o governador Eduardo Leite, no último domingo (18), foi recebido por empresários no Estado. No jantar com empresários paulistas, também estiveram o senador José Aníbal (PSDB-SP) e o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

As prévias do PSDB acontecem em 21 de novembro. Caso nenhum candidato tenha a maioria absoluta dos votos, haverá segundo turno em 28 de novembro.