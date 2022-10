Eleições 2022: Moraes fará pronunciamento em rede nacional neste sábado

Na véspera do primeiro turno das eleições, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV neste sábado, dia 1º de outubro, às 20h30. A fala do ministro vai durar cerca de cinco minutos.

Moraes usou o Twitter na sexta-feira, 30, para estimular os eleitores a comparecerem às urnas no domingo e pediu que todos votem com “paz, segurança, harmonia, respeito, liberdade, consciência e responsabilidade”.

Na última sessão plenária da Corte eleitoral antes do primeiro turno, na última quinta-feira, 29, Moraes transmitiu a mesma mensagem. Também reafirmou que não será permitido levar celular para a cabine de votação, tampouco transportar armas. “Dia de eleição não é dia de transportar armas, passear com fuzil, é dia de transportar o título e levar esperança”, declarou.

O ministro vota no domingo em São Paulo e, em seguida, volta a Brasília – onde vai acompanhar a realização do projeto-piloto do teste de integridade com biometria em uma escola do DF às 12h. Às 14h, fala com a imprensa sobre as eleições e às 15h, visita o Centro Integrado de Comando e Controle (CICCN), que atua na prevenção e repressão aos crimes eleitorais, na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF).