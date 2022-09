Eleições 2022: Lula confirma que participará do debate da Globo na 5ªF

O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que quer participar do debate da TV Globo na próxima quinta-feira. “Eu quero aproveitar o espaço da televisão para conversar com vocês”, referindo-se à população, em evento que ocorre na quadra da Portela no Rio.

A exemplo de Gleise Hoffmann, presidente nacional do PT, ele conclamou os eleitores a participarem das eleições no próximo domingo. “Você precisa votar até para ter o direito de exigir, de xingar”.

“E temos que estar alertas. Esse maluco que está lá é capaz de fazer com que muitas empresas tirem ônibus de circulação para muitas pessoas não votarem no domingo”, comentou Lula, referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro. “E vamos votar até a pé. Vamos tirar ele de lá, povo brasileiro, porque temos saudade da democracia. Se o Brizola estivesse vivo, ele estaria aqui pedindo voto para nós”, comentou, em menção ao ex-governador do Rio, Leonel Brizola.