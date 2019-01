Eduardo Paes dá entrada no Albert Einstein para exames preventivos

A assessoria de imprensa do hospital Albert Einstein confirmou na tarde deste que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes deu entrada no local neste domingo, onde também chegou hoje o presidente Jair Bolsonaro (PSL).

A assessoria do hospital disse que Paes está internado para exames preventivos. Conforme ainda a assessoria, a informação foi divulgada a pedido da família que disse apenas que trata-se de exames de “prevenção”. Ainda não foi divulgado nenhum boletim médico.