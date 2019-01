Eduardo Leite, do PSDB, assume governo do Rio Grande do Sul

Por volta das 16h, o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tomou posse do cargo, com o vice-governador Delegado Ranolfo (PTB). A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado.

Aos 33 anos, Leite é o governador mais jovem do País. O deputado estadual Marlon Santos (PDT), presidente do Poder Legislativo local, comandou a sessão solene. Após a cerimônia, Leite vai se dirigir ao Palácio Piratini para transmissão do cargo pelo ex-governador José Ivo Sartori (MDB).