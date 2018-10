Eduardo Bolsonaro se encontra em SP com grupo venezuelano contrário a Maduro

Deputado mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), se reuniu na manhã deste domingo, em São Paulo, com integrantes do grupo venezuelano Rumbo Libertad. O grupo se identifica como “movimento político libertário de resistência venezuelana”, e é contrário ao governo de Nicolás Maduro (PSUV) e do MUD, principal partido de oposição. Eduardo Bolsonaro registrou em seu perfil no Instagram (@bolsonarosp) o encontro com os representantes do grupo Roderick, Eduardo Bittar e Rafael Valera.