Eduardo Bolsonaro ironiza Lula na capa da ‘Time’ e chama o petista de ‘bandido’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, fez uma publicação na manhã desta quarta-feira (4) no Twitter para comentar a capa da revista norte-americana Time desta semana. A publicação estampa foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhada da chamada “O segundo ato de Lula: o líder mais popular do Brasil busca o retorno à Presidência”. “Como fazer a sua revista perder a credibilidade: retrate o maior bandido de um país como a sua esperança”, escreveu Eduardo Bolsonaro.