Eduardo Bolsonaro diz ao SBT que pai está bem e já fala com melhora

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do meio do presidente Jair Bolsonaro, afirmou ao SBT que o pai dele tem apresentado melhora do estado de saúde.

“Pude ver agora que ele está bem, fala já com uma melhora. A gente está bem esperançoso”, comentou Eduardo, em entrevista gravada na tarde desta quinta-feira, após ele visitar o pai no Hospital Israelita Albert Einstein.