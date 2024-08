Eduardo Bolsonaro critica Marçal após denúncia de envolvimento com PCC - O Liberal

Deputado disse que membros do partido de Marças estão envolvidos com troca de carros de luxo por cocaína

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), em uma mensagem aos seus apoiadores nesta quarta-feira, 21. Na mensagem, ele compartilha a reportagem do Estadão que revelou que membros do partido de Marçal estão envolvidos em um esquema de troca de carros de luxo por cocaína com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

O deputado também gravou um vídeo para condenar a conduta de Marçal. Em seu rede social, Eduardo Bolsonaro deu um “depoimento pessoal” em que descreve um episódio onde Marçal teria ficado “em cima do muro” para falar sobre Marxismo.

Seguido do link da apuração, Eduardo escreveu: “muita gente reclama do PL, mas todo partido tem os seus problemas. E graças a Deus o do PL não é por envolvimento com droga ou PCC”.

Marçal tem disputado o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o atual prefeito de SP e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Bolsonaro, entretanto, já afirmou e reafirmou sua aliança com o emedebista, ainda que tenha reconhecido Marçal como um candidato forte.

O Estadão tentou contato com Pablo Marçal, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O candidato do PRTB nega relação com o caso; depois da publicação da reportagem, Marçal comentou pelas redes sociais não pedir “certidão negativa de ninguém. Já tirei 20 mil fotos nessa campanha”.