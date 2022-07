Edmar Bacha: repercussão ao manifesto mostra preocupação com risco à democracia

O ex-presidente do BNDES e um dos pais do Plano Real, Edmar Bacha, comentou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a “democracia no Brasil está em risco”, com as atuações do presidente Jair Bolsonaro contra ela, o que levou o acadêmico a assinar o manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP.

“A repercussão no País do manifesto foi muito grande. Há uma preocupação generalizada da sociedade com o respeito ao resultado das urnas, pois ela é questionada de forma violenta pelo presidente Bolsonaro, que inclusive busca o apoio do Exército nesta postura, o que é perigoso”, destacou Bacha. “O documento que milhares de pessoas assinaram é uma ação preventiva.”

O economista avaliou como muito positivas as mensagens das embaixadas dos EUA e do Reino Unido em defesa do resultado do pleito em outubro, que foram divulgadas depois de Bolsonaro reunir 40 embaixadores para criticar as eleições eletrônicas. “As duas embaixadas apontaram que isso aqui não é 1964”, referindo-se ao golpe militar que ocorreu naquele ano. “Vejo a manifestação delas com muita alegria.”