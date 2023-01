‘É preciso recomposição de receitas para haver equilíbrio’, diz Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, defendeu nesta quinta-feira, 26, que a recomposição de receitas do ICMS é importante para os Estados manterem o equilíbrio fiscal. Segundo ele, no ano passado, os entes tiveram uma redução muito grave na arrecadação com as mudanças aprovadas pelo Congresso.

Governadores se reuniram hoje em Brasília, em uma preparação ao encontro que terão nesta sexta-feira, 27, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 9h30.

“Amanhã estaremos com o presidente, com os ministros, tratando de temas importantes, de investimentos e obras em cada Estado e em cada região do Brasil. Especialmente tratando daquilo que é fundamental, que é a recomposição de receita, pois tivemos no ano passado redução nas nossas receitas de forma grave, sem debate com Estados e municípios”, disse, afirmando que respeito ao pacto federativo é “fundamental”.