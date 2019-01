‘É chegada a hora de libertar o estado da corrupção’, diz novo governador do Rio

O governador eleito pelo Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tomou posse em cerimônia no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 1º.

Em seu discurso, Witzel invocou a bênção de Deus e relembrou algumas promessas de campanha, como o combate à violência urbana e à corrupção. “Temos compromisso de não deixar apagar essa chama de esperança de dias melhores para o nosso Estado”, discursou. “É chegada a hora de libertar o Estado da corrupção que marcou as duas últimas décadas da política no Rio”, completou.

Witzel se emocionou ao agradecer o apoio da mulher, agradeceu o apoio de partidos como o PSL, prometeu tratar traficantes de drogas como narcoterroristas e disse que “combate ao crime inclui prender quem comanda o crime organizado e lavagem de dinheiro”. “Não vamos decepcionar o povo do estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

Participaram da solenidade o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella.