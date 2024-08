Durante posse de cúpula do STJ, ministra Nancy critica aumento dos julgamentos virtuais - O Liberal

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Andrighi usou o discurso em homenagem ao novo presidente da Corte, Herman Benjamin, para dar recados sobre a ampliação dos julgamentos virtuais no Tribunal. “O olho no olho será substituído por mais horas de olho na tela cinzenta do computador e na solidão dos gabinetes”, afirmou. Ela discursou durante a posse de Herman Benjamin representando a Corte.

No início do mês, o Pleno do STJ se reuniu para discutir a ampliação dos julgamentos virtuais. A proposta é aproximar as regras do STJ das regras que regem o plenário virtual no Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, a maioria dos processos no Supremo é julgada virtualmente, sem debate presencial entre os ministros.

Andrighi alertou que o “passo que está sendo dado é largo” e defendeu o “uso equilibrado e humanizado” da tecnologia. “Tenho certeza que o ministro Herman, com sua inteligência arguta e humanista, saberá impor limites éticos imprescindíveis e fará transição equilibrada”, afirmou.