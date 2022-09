Durante direito de resposta, Lula elenca escândalos de Bolsonaro

O ex-presidente Lula (PT) usou seu direito de resposta para elencar o que considera falhas do governo de Jair Bolsonaro (PL) e elencar recentes escândalos envolvendo o chefe do executivo, no debate entre candidatos ao Palácio do Planalto realizado nesta quinta-feira, 29, pela TV Globo.

“Queria lembrar as pessoas que, graças ao que fizemos [no meu governo], fomos capazes de descobrir a corrupção e punir os culpados. Quando o nosso candidato [Bolsonaro] vem aqui e diz para apresentar vacinas, vou lembrar aqui alguns escândalos: 51 imóveis, mansão de 6 milhões, rachadinhas de Queiroz”, apontou o candidato petista.