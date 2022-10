Duas cidades do DF têm falta de energia

A Neoenergia Brasília, distribuidora que opera no Distrito Federal, informou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que foram registradas interrupções pontuais no fornecimento de energia em Santa Maria e no Gama, duas regiões administrativas da periferia do Distrito Federal, neste domingo, 2.

O Tribunal Regional Eleitoral local, no entanto, disse que “ainda não houve qualquer prejuízo para o processo eleitoral”, decorrente do problema.

“Nossas equipes já estão no local para restabelecer a energia com a maior brevidade possível”, reforçou a concessionária.

Segundo a Neoenergia, as ocorrências em Santa Maria já foram resolvidas. A empresa não informou o motivo da falha no abastecimento.