‘Drones Bolsonaro’: nome do ex-presidente estampa carcaça de pulverizadores agrícolas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virou nome de uma linha de drones para a pulverização de defensivos agrícolas. Os “Drones Bolsonaro” serão lançados nesta segunda-feira, 29, na Agrishow, a principal feira do agronegócio do País.

O nome do ex-presidente estampa a carcaça de quatro modelos. O mais simples custa R$ 96 mil e, segundo o fabricante, é capaz de pulverizar uma área de 12 hectares por hora. O modelo mais caro chega a R$ 197 mil e, além de contar com mais funcionalidades, pulveriza uma área de até 21 hectares por hora. “O agro não para, voa!”, diz o slogan publicado no portal institucional da BR Dron, revendedora das máquinas produzidas pela marca chinesa DJI.

Dois dos sócios da empresa também estão envolvidos com o lançamento da linha de calçados com o nome de Bolsonaro. “Bolsonaro faz mais diferença que muito artista”, diz ao Estadão Uugton Batista, sócio da BR Dron e porta-voz da empresa que lançou os calçados com o nome do ex-presidente. Além de opções como o “Chinelo Crocs Bolsonaro Puro Mito” e o “Tênis Patriota Style”, a marca também conta com produtos direcionados ao público do agronegócio, como as “Botinas Bolsonaro”.

Batista é amigo de Jair Bolsonaro desde 2018. Ele afirma que o ex-presidente foi notificado sobre o lançamento da linha de drones e negou o recebimento de royalties pela veiculação do próprio nome nos produtos.

Produtos ‘Bolsonaro’

Além de drones e calçados, Jair Bolsonaro é o nome de um perfume lançado em março deste ano pelo maquiador e influenciador Agustin Fernandez. O maquiador também é responsável por uma linha de cosméticos inspirada na ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Além dos perfumes, Michelle e o ex-presidente figuram nos rótulos de uma marca de vinhos. O catálogo de produtos “Bolsonaro” também conta com calendários, canecas e tábuas de churrasco, vendidos em uma loja virtual lançada em fevereiro de 2023 pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).