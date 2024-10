Política Dr Furlan (MDB) é reeleito prefeito de Macapá (AP) com 84,58% dos votos

Com mais de 90% das urnas apuradas, o prefeito de Macapá (AP), Dr Furlan (MDB), foi reeleito no primeiro turno. Ele tem 84,58% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Paulo (PSOL), com 10,17% dos votos. A candidata Aline (Republicanos) tem 3,78% e Gilvam Borges (Avante), 0,27%. O candidato Gianfranco (PSTU) tem 0,25%; Sharon Braga (Novo), 0,09%; e Jairo Palheta (PCO), 0,09%.