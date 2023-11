DOU extra: Lula nomeia 3 ministros para o Superior Tribunal de Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou nesta sexta-feira Afrânio Vilela, Teodoro Silva Santos e Daniela Teixeira como ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As nomeações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira. O Senado havia aprovado as indicações dos três ao STJ em 25 de outubro.

Daniela Teixeira é advogada, enquanto Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela são desembargadores. O primeiro, do Tribunal de Justiça do Ceará, e o segundo, de Minas Gerais.