‘DOU’ de hoje não foi publicado e Imprensa Nacional ainda tenta resolver falha

A edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 1º, ainda não havia sido publicada até por volta das 10h30. A assessoria da Imprensa Nacional, órgão responsável pela publicação do documento, disse ao Estadão/Broadcast que o atraso se deve a uma falha técnica e que ainda não há previsão de prazo para restabelecimento do serviço. As edições regulares do Diário Oficial costumam entrar no site da Imprensa Nacional logo cedo, muitas vezes até na madrugada.