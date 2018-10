Dos 10 termos mais comentados no Twitter Brasil, 8 são sobre eleições

As eleições deste segundo turno são o tema mais quente no Twitter Brasil. Dos dez termos mais citados na rede social, oito têm a ver com a votação. Enquanto uma hashtag de apoio a Jair Bolsonaro (PSL) é a mais comentada na rede, seis dos sete termos remanescentes manifestam apoio a Fernando Haddad (PT)

A primeira posição segue com a hashtag #OBrasilVota17, em apoio à candidatura de Bolsonaro. Da mesma forma, a segunda hashtag mais replicada segue sendo #ViraVirouHaddad, em favor de Haddad.

Na última hora, emergiu à terceira posição a hashtag #HaddadPresidente13. Um pouco mais abaixo na lista, ocupando a sexta colocação, aparece o termo ‘Votem 13’, seguido por ‘Bom 13’. Como oitavo termo mais comentado, aparece ‘Hoje é 13’, seguido por ‘Festa da Democracia’. O termo ‘Apertei 13’ fecha a lista dos dez temas mais comentados no Twitter Brasil. (Caio Rinaldi – caio.rinaldi@estadao.com)