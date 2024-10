Dos 10 candidatos que mais investiram em suas campanhas, só um se elegeu no 1º turno

Apenas um candidato a prefeito ou vereador, dos 10 que mais financiaram as próprias campanhas, conseguiu se eleger neste primeiro turno: Miguel Vaz (Republicanos) foi eleito em Lucas do Rio Verde (MT). Somando tudo, candidatos doaram mais de R$ 300 milhões para as próprias campanhas, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Vaz colocou R$ 340 mil próprios em sua candidatura e obteve 25.076 votos (74,96%), o que equivale a um investimento de R$ 13 por voto.

Por outro lado, Du (Avante), que concorreu à prefeitura de Vitória (ES), foi o candidato a mais investir em si próprio e não se elegeu – ficou em penúltimo lugar. Du colocou R$ 744,8 mil em sua campanha, mas teve apenas 786 votos (0,42%). Seu gasto foi de R$ 943 por voto, cerca de 70 vezes maior que o de Miguel Vaz.

Outros candidatos autofinanciados tiveram baixas votações, como Wellington do Curso (Novo), que concorreu à prefeitura de São Luís (MA), investiu R$ 359,4 mil e conquistou 4.409 votos (0,77%), média de R$ 81 por voto. Em Joinville (SC), Rodrigo Meyer (PSB) alocou R$ 330 mil na disputa pelo cargo de prefeito e conquistou 2.946 votos (0,95%), despendendo R$ 112 por voto.

Outros candidatos que investiram na própria campanha seguiram para o segundo turno, como Alcides Ribeiro Filho (PL), que disputará o Executivo de Aparecida de Goiânia (GO) contra Leandro Vilela (MDB). Professor Alcides, como é conhecido, investiu R$ 534,5 e obteve 98,4 mil votos -média de pouco mais de R$ 5 por voto.

Veja a lista dos 10 candidatos a prefeito e vereador que mais investiram em si no País:

– Eduardo Spadetto Ramlow (Du), Vitória (ES)- R$ 744.850,72

– Alcides Ribeiro Filho, Aparecida de Goiânia (GO) – R$ 534.531,00

– Carlos Wellington de Castro Bezerra, São Luís (MA) – R$ 369.400,00

– Miguel Vaz Ribeiro, Lucas do Rio Verde (MT) – R$ 340.000,00

– Olavo Remigio Condé, Paracatu (MG) – R$ 336.000,00

– Rodrigo Meyer Bornholdt , Joinville (SC) – R$ 330.000,00

– Jean Patrick Garcia Baleche, Marília (SP) – R$ 330.000,00

– José Eduardo Botelho, Cuiabá (MT) – R$ 327.100,00

– Eliseu Gabriel de Pieri*, São Paulo (SP) – R$ 311.200,00

– Cristiano Pisoni, Gurupi (TO) – R$ 300.000,00

* Eliseu Gabriel, que se elegeu em São Paulo, é o único candidato a vereador da lista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.