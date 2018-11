Doria se encontra com Rodrigo Maia em São Paulo

O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), se reuniu nesta quinta-feira, 8, com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), na capital paulista.

De acordo com a assessoria de imprensa do tucano, a conversa ocorreu em torno de assuntos no Congresso Nacional de interesse do governo estadual como questões envolvendo incentivo fiscal.