Doria minimiza ausência de Alckmin em sua campanha

O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, minimizou a ausência do correligionário Geraldo Alckmin em sua campanha no segundo turno. “Quero aqui reafirmar meu respeito por Geraldo Alckmin, que foi um grande governador. Fez tudo o que foi possível nessa eleição. Ele tem o meu respeito, assim como o presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso”.