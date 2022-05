Doria diz que tomará decisão sobre futuro na vida pública ou privada após viagem

Após desistir de sua pré-candidatura ao Planalto, o ex-governador João Doria (PSDB) afirmou em suas redes sociais que vai decidir sobre seu futuro na política ou na iniciativa privada após uma viagem de “uma semana de descanso” com sua família.

“Quero agradecer as milhares de mensagens de apoio e carinho que tenho recebido. Viajo hoje com a Bia para uma semana de descanso. Na volta tomarei a decisão sobre meu futuro na vida pública ou na iniciativa privada. Sigo torcendo pelo Brasil”, publicou nesta quinta-feira.

Doria desistiu de sua pré-candidatura na última segunda-feira (23) após ceder à pressão de seu partido. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a disputa pelo governo de São Paulo teve um grande papel da decisão da cúpula do partido, que via a rejeição de Doria, registrada em pesquisas, como um obstáculo para a reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB), caso o atual governador tivesse que colar sua imagem a do correligionário.

Segundo a assessoria do ex-governador, como Doria não é mais governador nem pré-candidato, o empresário decidiu manter o destino da viagem reservado. “Direito dele e da família”, afirmou.