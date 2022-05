Doria desiste de pré-candidatura à Presidência

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou a desistência da pré-candidatura à Presidência da República nesta segunda-feira (23). O tucano fez um pronunciamento na capital paulista em que confirma a decisão, que ocorre na véspera de uma reunião da executiva do partido sobre o posicionamento que será adotado nas eleições deste ano.

A saída de Doria da corrida eleitoral deve fortalecer o nome de Simone Tebet, senadora do Mato Grosso do Sul pelo MDB, como candidata apoiada pelo PSDB. Além disso, o anúncio faz com que as prévias tucanas para indicação do pré-candidato pela sigla, vencidas por Doria contra Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus (AM), tenham sido inócuas.

“Para as eleições deste ano me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve”, afirmou Doria no discurso em que anunciou a desistência. “Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade de cabeça erguida”, acrescentou o ex-governador.