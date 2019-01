Doria dá posse a secretários sem a presença de Kassab

O novo governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), deu posse aos seus secretários e o cerimonial do Palácio dos Bandeirantes ignorou a ausência de Gilberto Kassab, que assumirá a Casa Civil do Estado. A assessoria de Doria não explicou ainda se outra pessoa assumirá o cargo ou se Kassab tomará posse em outra ocasião.

Kassab anunciou, na semana passada, que pedirá licença do cargo de secretário da Casa Civil, para se defender das suspeitas de corrupção.

Secretários

O primeiro secretário a tomar posse foi Paulo Dimas, de Justiça e Cidadania. Estrela do secretariado, Henrique Meirelles tomou posse como secretário da Fazenda e Planejamento.

Assim que terminar de dar posse aos secretários, Doria encerrará a cerimônia e seguirá para Brasília, para acompanhar a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro.