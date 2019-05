Doria afirma que PSDB vai ‘sair do muro nacionalmente, assim como fez’ em SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse durante a 35.ª Apas Show que o PSDB vai “sair do muro nacionalmente, assim como fez” no Estado. O governador disse ainda que essa atitude caracteriza o “novo PSDB”. Doria repetiu o tom adotado ontem na convenção estadual do partido, que escolheu o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, como presidente da sigla em São Paulo.

No mês de maio, a sigla escolhe o novo presidente nacional, em substituição ao ex-governador Geraldo Alckmin. Doria trabalha pelo nome do ex-deputado e ex-ministro Bruno Araújo (PSDB-PE). Na Apas, ele fez uma fala enfática à aprovação da reforma da Previdência e disse que, “sem reivindicar cargos, o PSDB tem patriotismo para apoiar todas as iniciativas” pelo bem do País.