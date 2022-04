Doria adia viagem a Goiás em razão do estado de saúde de Perillo

O ex-governador de São Paulo é pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Doria, cancelou uma viagem que faria para municípios de Goiás nesta quinta-feira (28). Segundo nota do partido, o motivo foi o estado de saúde do ex-governador de Goiás Marconi Perillo, que sofreu alteração na sua pressão arterial. “Marconi está medicado e foi submetido a exames médicos e laboratoriais. Seu estado de saúde é normal, sem nenhuma intercorrência”, declara a nota. “João Doria, assim que foi comunicado do estado de saúde do ex-governador Marconi, solicitou o adiamento do evento e agradeceu a todos pela atenção, reiterando seu desejo de voltar a Goiás o mais breve possível”.