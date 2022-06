Dom Phillips e Bruno Pereira: esposa de indigenista cobra explicações sobre embaixador citar corpos

A esposa de Bruno Pereira, Beatriz Matos, foi às redes sociais nesta segunda-feira, 13, cobrar novos esclarecimentos sobre o paradeiro do indigenista após confirmar que foi informada pela Polícia Federal que seu marido e o jornalista britânico Dom Phillips ainda não foram localizados. A informação citada por Beatriz corresponde à nota oficial divulgada pela Polícia Federal nesta manhã.

“A Polícia Federal tem o compromisso de passar as informações para a família primeiro e para a superintendência de Manaus, eles confirmaram para gente que nenhum corpo foi encontrado, conforme nota oficial. É necessário que se apure de onde o embaixador tirou essa informação”, afirmou Beatriz.

Mais cedo, a família do repórter disse que foi comunicada pela embaixada do Brasil no Reino Unido sobre a suposta descoberta dos corpos no Amazonas. Procurada, a embaixada declarou que não poderia comentar o assunto. De acordo com o colunista André Trigueiro, que trocou mensagens com Paul Sherwood, cunhado de Phillips, ele foi procurado pelo embaixador Roberto Doring. Mais cedo, Trigueiro havia relatado conversa que teve com Alessandra, a mulher do jornalista inglês, nessa mesma linha. Já a Polícia Federal, entretanto, diz somente ter encontrado material biológico no rio e encaminhado para perícia, conforme havia sido divulgado anteriormente.