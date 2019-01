Do Hospital, Bolsonaro tem despachos marcados a partir de 13h30

O presidente Jair Bolsonaro deve ter despachos somente a partir das 13h30 desta quinta-feira, 31. Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após cirurgia realizada na segunda-feira, dia 28, o presidente poderá ter contato com ministros por áudio ou videoconferência, conforme informou o governo na quarta-feira (30). Ainda não há nenhuma audiência prevista, de acordo com a assessoria do Planalto.