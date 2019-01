Disney Rosseti é o número 2 da Polícia Federal de Moro

O ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, nomeou o delegado Disney Rosseti para o cargo de diretor executivo (Direx) da Polícia Federal (PF), cadeira número 2 na hierarquia da corporação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública sob comando do ex-juiz Sérgio Moro. Rosseti deixa o comando da PF em São Paulo, maior superintendência regional do País, que ocupava desde setembro de 2015.

Antes de chegar a São Paulo, Rosseti havia exercido a missão de adido policial federal na Embaixada do Brasil em Roma. Ele exibe um currículo com passagens por setores estratégicos da PF. Já foi superintendente da PF em Brasília e diretor da Academia Nacional de Polícia, a famosa escola da PF.

Em mensagem interna, Rosseti despediu-se. “Esta temporada em São Paulo foi maravilhosa, mesmo com os naturais percalços, limitações e dificuldades enfrentadas. Minhas escusas se em algum momento tomei decisões que podem não ter sido as mais acertadas ou que possam ter ofendido alguém. Tenham a certeza que o objetivo sempre foi a busca da eficiência, do resultado e do respeito a todos os colegas, e fundamentalmente o interesse público.”

No lugar de Rosseti assume o delegado Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho, o “Dr. Filho”, que ocupa desde fevereiro de 2017 o posto de delegado regional Executivo da PF em São Paulo. Ele é muito amigo de Rosseti.

Rosseti vai trabalhar diretamente com o delegado Maurício Valeixo, diretor-geral da PF. Não são poucas as atribuições que aguardam o ex-chefe da PF em São Paulo. Sob a tutela da Diretoria-Executiva, por exemplo, estão a coordenação do Comando de Operações Táticas (COT), o Serviço de Estratégias Táticas, Serviço de Operações Táticas, Serviço de Polícia Marítima Ostensiva e Operações Aquáticas, Coordenação de Aviação Operacional, Serviço de Manutenção, Serviço de Operações Aéreas, Serviço de Operações Aéreas Remotas e Imageamento, Coordenação de Proteção à Pessoa, Serviço de Proteção ao Depoente Especial, Divisão de Segurança de Dignitários (DSD).

Compete ao diretor executivo dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades deapoio operacional às atividades finalísticas; identificação humana civil e criminal; polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; segurança privada, controle de produtos químicos, controle de armas; registro de estrangeiros, controle migratório e outras de polícia administrativa.

Também será função de Rosseti promover a segurança institucional de grandes eventos, de dignitários e de depoentes especiais, da segurança de Chefe de Missão Diplomática acreditado junto ao governo brasileiro e de outros dignitários estrangeiros em visita ao País, por solicitação do Ministério das Relações Exteriores, com autorização do Ministro da Justiça e da Segurança Pública.

Disney Rosseti escreveu, na mensagem interna. “Na data de hoje fui nomeado para o cargo de Diretor Executivo, o que muito me honra, e a par da alegria em receber este voto de confiança da Direção-Geral tenho a exata noção do tamanho da responsabilidade e dos desafios que isto representa. Quero agradecer imensamente a todos os colegas da nossa PF que atuam no Estado de São Paulo, todos os chefes de delegacias e setores, todos os servidores e colaboradores, pelo trabalho, dedicação e empenho demonstrados na nossa difícil rotina policial. Meu respeito e admiração a todos.”

Ele seguiu. “Creio que conseguimos resultados excelentes em prol da sociedade. Tenho a convicção de que continuaremos todos a manter e elevar o nome e respeitabilidade de nossa PF. Contem sempre comigo. Fraterno abraço.”

Rosseti teve participação decisiva na escolha de seu sucessor, o Dr. Filho. “É uma satisfação imensa poder dar este anúncio, pois trata-se de profissional da mais alta competência, experiente, líder, alguém que vive para esta nossa queridíssima casa, e acima de tudo um amigo.”