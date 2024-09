Direita racha em Santos, Tarcísio é cortejado por dois candidatos; Bolsonaro escolhe um lado - O Liberal

Em meio a um racha na direita, o atual prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos), e a deputada federal Rosana Valle (PL) buscam se apresentar aos eleitores como o nome preferido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para governar a principal cidade da Baixada Santista, mesmo após ele deixar claro que não tem lado na eleição da cidade. A gestão do governador é aprovada por 71,5% dos santistas, de acordo com a mais recente pesquisa do Paraná Pesquisas.

O embate entre ocorre diante de um cenário acirrado, onde os dois estão empatados tecnicamente. Valle tem 38,6% das intenções de voto, contra 32,8% do atual prefeito, segundo o levantamento do instituto divulgado no dia 27 de agosto e registrado sob o protocolo SP-02919/2024. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais e o nível de confiança, 95%.

Telma de Souza (PT) tem 15,6% e Nando Pinheiro (Avante), 1,1%. Brancos e nulos são 6,9%, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

Aliados de Tarcísio dizem que ele não quer entrar em “bola dividida”. Rosana Valle, com quem o governador tem boa relação pessoal, foi cotada para ser a vice na chapa dele em 2022 e é apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por Michelle Bolsonaro (PL). Rogério Santos trocou o PSDB pelo Republicanos, partido do governador, no final do ano passado, na esperança de obter o apoio do chefe do Executivo paulista, o que não se concretizou.

Interlocutores de Tarcísio afirmam que ele considera que o prefeito é um bom administrador, mas que não há vantagem em tomar lado na disputa. Ao contrário, apenas riscos. Primeiro, de rachar a base de apoio na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e se indispor com o bolsonarismo em Santos. Segundo, de apostar no nome errado e dar margem para o candidato vitorioso romper com ele, o que seria um problema para a eleição de 2026. A cidade tem cerca de 350 mil eleitores.

É por isso que Tarcísio não fez, nem fará, gestos para Rosana Valle ou Rogério Santos. Ao mesmo tempo em que não entrará na campanha, o governador não vetou a utilização de sua imagem. A candidata do PL diz na propaganda eleitoral que conta com o “apoio total” de Bolsonaro e Michelle e tem a “amizade e confiança” de Tarcísio. Nas redes sociais, publicou vídeo com elogios feitos pelo governador a ela no passado.

O prefeito também exibe imagens com o chefe do Executivo paulista em sua propaganda eleitoral, destaca que é do mesmo partido do governador e a parceria entre a Prefeitura e o governo estadual para projetos na cidade.

“Sei que terei o apoio do governador e a parceria dele se for prefeita”, disse Rosana Valle ao Estadão. “Por uma questão partidária, ele precisa ficar neutro neste momento. A intenção do outro lado era ter o apoio dele, mas a gente sabe o carinho que ele tem por mim. É o mesmo grupo, né? Michelle, Bolsonaro, Tarcísio”, acrescenta.

Outro integrante do grupo, o secretário de Segurança, Guilherme Derrite (PL), declarou apoio explícito à candidata do PL. “Entramos juntos na Câmara dos Deputados, em Brasília, e pude constatar que ela representou, e muito bem, a cidade de Santos, a Baixada Santista, o nosso Estado”, disse.

Ela afirma que Rogério Santos foi oportunista ao trocar o PSDB pelo Republicanos na expectativa de ter o apoio de Tarcísio. “Eu fiz campanha para o governador e fui uma das coordenadoras aqui na Baixada Santista. O prefeito era do PSDB e fez campanha para o Rodrigo Garcia”, declarou a candidata do PL.

Rogério Santos diz que foi convidado para se filiar ao Republicanos pelo próprio governador e que eles conversaram antes da troca ocorrer. “Tarcísio é do time 10, é do mesmo time que eu”, disse o prefeito. “A gente tem uma parceria não só na questão partidária, mas também na questão institucional desde a época que ele era ministro da Infraestrutura e eu já prefeito”, disse o candidato do Republicanos.

Ele cita a vacinação prioritária para trabalhadores portuários na pandemia e a tentativa de privatização do porto, que não foi para frente. Ele também menciona parcerias com Tarcísio, já no governo de São Paulo, na área de habitação, turismo e cultura.

Se Valle tem Bolsonaro e Michelle como padrinhos de sua candidatura, Santos aposta na dobradinha com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), ex-prefeito tucano de Santos entre 2013 e 2020. Integrantes da campanha do mandatário afirmam que pesquisas internas apontam que o apoio de Barbosa seria mais relevante do que o de Bolsonaro e Tarcísio para os eleitores da cidade.

A candidata do PT em Santos é a vereadora Telma de Souza. Ela já governou a cidade entre 1989 e 1992, mas foi derrotada em 2012 quando tentou voltar ao comando da Prefeitura. O quarto candidato é Nando Pinheiro. Atualmente no Avante, ele se candidatou a deputado federal pelo PL em 2022, mas ficou como suplente.