Diplomatas de carreira são cotados para o Itamaraty

Os embaixadores Luís Fernando de Andrade Serra, que até meados do ano chefiava a representação do Brasil na Coreia do Sul, e José Alfredo Graça Lima, ex-subsecretário de Assuntos Econômicos, são cotados para ocupar o posto de ministro das Relações Exteriores, segundo fonte da equipe de transição.

Serra foi, até meados do ano, embaixador do Brasil na Coreia do Sul. Ele conheceu o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), durante o tour do então pré-candidato pela Ásia no início do ano. Houve afinidade entre os dois. O embaixador está no Brasil, aguardando ser designado para alguma função na estrutura do ministério em Brasília.

Diplomata de grande projeção em temas econômicos, o embaixador José Alfredo Graça Lima também está bem cotado para o posto. Ele foi representante permanente do Brasil junto à União Europeia e seu último posto no Itamaraty antes de aposentar-se, em 2016, foi o de subsecretário para Assuntos de Integração, Econômicos e Comércio Exterior. Entre suas atribuições, estava a supervisão da atuação brasileira na Organização Mundial do Comércio (OMC) e no Mercosul.

Os dois preenchem o critério informado nesta quarta-feira por Bolsonaro: são diplomatas de carreira. O presidente eleito deve escolher seu chanceler ainda esta semana.

