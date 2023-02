Dilma Rousseff critica privatização da Eletrobras e defende punição a golpistas

A ex-presidente Dilma Rousseff criticou nesta segunda-feira, 13, durante um ato político em comemoração aos 43 anos do partido, a privatização da Eletrobras, defendeu a punição de todos que participaram dos atos golpistas contra as sedes dos três Poderes e disse que a democracia passa por uma crise no mundo, o que afeta todas as instituições.

Dilma chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “grande líder” e, numa indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que o petista não “fugiu, não correu e não saiu do Brasil”. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o final do ano, antes da posse de Lula.

A ex-presidente, que sofreu impeachment em 2016, lembrou que, ao sair do Palácio do Planalto naquele ano, disse que o partido voltaria ao poder. Ao comentar sobre a Eletrobras, Dilma afirmou que a empresa foi “entregue como prato de lentilha”. Lula também já criticou a capitalização da companhia.

‘Decretaram o fim de Lula e a morte do PT’

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que os adversários haviam decretado o fim do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não conseguiram “arrancar as raízes” do petismo no País. A deputada também chamou de “golpe” o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

“É com muito orgulho e cabeça erguida que estamos aqui comemorando os 43 anos do partido”, discursou Gleisi. A presidente do PT disse que a legenda voltou ao Palácio do Planalto com a missão de reconstruir um País “destroçado” pelo governo Bolsonaro. Ela ressaltou ainda que a legenda nasceu das organizações de base e das mobilizações pelo direito de greve.

“Para sustentar aquele modelo, contrário aos interesses da imensa maioria da população, o PT foi perseguido e demonizado. Nosso governo, o governo da presidenta Dilma Rousseff, foi deposto por um golpe. Nosso maior líder, o presidente Lula, foi injusta e ilegalmente condenado, teve os direitos cassados e amargou 580 dias de prisão sem culpa”, disse Gleisi.

“Fomos atacados com violência inigualável. Decretaram o fim do presidente Lula e a morte do PT, mas não conseguiram arrancar nossas raízes, porque elas estão plantadas no coração do povo brasileiro”, emendou a deputada.

Em referência aos atos golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas inconformados com o resultado eleitoral, invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes, Gleisi afirmou também que quem atentou contra a democracia vai responder pelo crime. “É sem anistia”, declarou.