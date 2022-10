Diferentemente do 1º turno, Lula decide acompanhar apuração em casa

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu acompanhar a apuração dos votos em casa, em São Paulo, e só virá ao Hotel Intercontinental, onde concederá uma coletiva, após a proclamação do resultado. No primeiro turno, o petista acompanhou toda a apuração com aliados no Hotel Jaraguá.

Foi no Hotel Intercontinental que Lula fez sua coletiva após vencer as eleições presidenciais pela primeira vez na vida, em 2002. Nos bastidores, auxiliares do ex-presidente brincam que o fato é “auspicioso”.