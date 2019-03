Diário Oficial Extra traz exoneração de Pablo Tatim de cargo na Casa Civil

A exoneração de Pablo Tatim do cargo de subchefe de Ação Governamental da Casa Civil foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 8. A saída de Tatim do governo foi antecipada em fevereiro pelo Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com trânsito na bancada evangélica, Tatim trabalhou no time de transição do governo, mas seu nome no governo sofreria resistência dos militares. Ele é citado em relatório do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) como um dos responsáveis por irregularidades na contratação superfaturada de uma empresa de tecnologia pelo Ministério do Trabalho.

A edição extra do DOU traz ainda a nomeação de Ana Beatriz Ferreira Groba para exercer o cargo de subchefe de Assuntos Parlamentares da Casa Civil.