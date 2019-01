DF repete estimativa do GSI de 115 mil na posse de Bolsonaro

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal repetiu a estimativa de que 115 mil pessoas estiveram presentes à posse do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 1. O número havia sido informado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência de República. O boletim da secretaria divulgado no início da noite desta terça informou ainda que um homem foi detido por importunação sexual, foram registrados seis furtos e 18 atendimentos médicos durante o evento.

Segundo a Secretaria de Segurança, um homem foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, localizada na região central de Brasília, e permanece detido por importunação sexual. Houve, ainda, registro de cinco furtos de celulares e uma motocicleta pelos participantes da posse presidencial.

Já os Bombeiros realizaram 18 atendimentos e uma pessoa foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Base com sinais de embriaguez. A nota informa ainda que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizou duas desobstruções de vias nas proximidades da área da operação para a posse presidencial. Os veículos estavam bloqueando o trânsito em ruas próximas. Para a Secretaria de Segurança, a operação de segurança ocorreu “dentro do planejado”.