Dezenas de manifestantes fazem protesto em Berlim, na Alemanha, contra Bolsonaro

Dezenas de pessoas se reuniram neste sábado (19) diante do Portão de Brandemburgo em Berlim, na Alemanha, em manifestação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. No Brasil, manifestações contra o governo em várias cidades estão programadas para hoje.

Segundo informou a agência de notícias Deutsche Welle em sua conta brasileira no Twitter, os manifestantes pediram mais vacinas e o impeachment de Bolsonaro, além de denunciarem a violência contra os povos indígenas.

Durante o ato em Berlim, cruzes no chão lembraram os quase 500 mil mortos pela covid-19 no Brasil. As vítimas do massacre do Jacarezinho também foram lembradas.