Deputados pedem investigação contra Janones

Um grupo de parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira um requerimento para que investigue criminalmente o deputado federal André Janones (Avante-MG) pela suposta disseminação proposital de notícias falsas durante as eleições, com o objetivo de prejudicar a campanha do ex-presidente.

O fundamento do pedido é uma notícia divulgada a respeito do livro que André Janones ainda vai lançar, chamado Janonismo Cultural: O uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil. A reportagem mencionada pelos deputados informa que ele teria admitido na obra que mentiu de propósito e disseminou fake news para “desestabilizar” Bolsonaro antes de um dos debates das eleições de 2022. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.