Política Deputados iniciam sessão do Congresso para análise de vetos e projetos do governo

A Câmara dos Deputados iniciou no final da manhã desta segunda-feira, 27, a sessão do Congresso Nacional convocada para analisar vetos presidenciais e projetos enviados pelo governo federal. Entre os itens pautados, estão os vetos a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, o antigo Plano Mansuetto, e da lei que autoriza a privatização da Eletrobras, assim como o veto total do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que criava a “federação de partidos” para disputar eleições.

Entre os projetos, está prevista a votação da proposta que autoriza o governo federal a usar a reforma do Imposto de Renda (IR) como fonte de recursos para compensar a criação do Auxílio Brasil, programa desenhado para substituir o Bolsa Família. Antes de as deliberações iniciarem, os deputados federais terão um espaço de 30 minutos para debate.