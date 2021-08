Deputado Ricardo Barros passa por cirurgia no coração e deve ter alta hoje

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), informou nas redes sociais que passou por uma angioplastia para colocar um stent no coração. A cirurgia é feita para desobstruir artérias e permitir a normalização do fluxo de sangue para o coração.

“Fiz hoje uma angioplastia, e ganhei meu terceiro stent. Os dois primeiros, recebi quando era ministro da Saúde. Uma maravilha a medicina moderna”, declarou o deputado por meio do Twitter.

De acordo com publicação do deputado, ele passou pela cirurgia no sábado, 22, e deve ter alta ainda hoje. O líder do governo está internado no hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo.

Na mensagem, Barros agradeceu aos médicos Roberto Kalil e Fábio Sândoli. “Agradeço as orações, Dr. Kalil, Dr. Fábio Sândoli e a equipe do hospital Sírio Libanês. Espero alta amanhã para continuar na luta”, afirmou Barros.

O parlamentar é um dos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. O político do Paraná é suspeito de ter envolvimento em negociações do governo federal pela aquisição da Covaxin, a vacina indiana contra o coronavírus. A CPI apura indícios de corrupção no processo de aquisição do imunizante indiano.

Eleito deputado federal pela primeira vez em 1994, Barros está em seu sexto mandato. Já foi líder do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB); vice-líder do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); relator do orçamento de 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT); e ministro da Saúde de Michel Temer (MDB).