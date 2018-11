Deputado eleito pelo PSL se lança como candidato à presidência da Câmara

O deputado eleito Júnior Bozzella (PSL) lançou seu nome para concorrer à presidência da Câmara na próxima legislatura. “Estou lançando meu nome junto à bancada do PSL para a disputa por entender que temos força para tal cargo”, disse Bozzella à reportagem.

“Além do meu nome, acredito que existam outros bons nomes que também podem se colocar à disposição”, afirmou. Se a candidatura de Bozzella for oficializada, ele deverá concorrer com adversários de peso como o atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), o vice Fábio Ramalho (MDB-MG) e João Campos (PSB-PE).

A candidatura de Bozzella ainda deve ser discutida pelo partido de Jair Bolsonaro. O presidente da legenda, Luciano Bivar (PSL-PE), disse que não chegou a conversar com Bozzella sobre o assunto, mas que acredita que ele fará “o que é melhor para o partido”.