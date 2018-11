Deputado eleito diz que dívida com União está relacionada a herança familiar

O deputado eleito Pedro Westphalen (PP-RS) informou, através de sua assessoria de imprensa, que uma dívida que tem com a União está relacionada com herança familiar. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo publicada na segunda-feira, 5, mostrou que pelo menos 96 dos 513 deputados eleitos para a próxima legislatura devem, juntos, mais de R$ 158,4 milhões à União.

Pedro Westphalen tem uma dívida de R$ 10 milhões em pessoa jurídica. A assessoria de imprensa do parlamentar informou que o deputado integra o quadro societário do Hospital Santa Lúcia, por causa de herança familiar, mas que tem participação de 6,25% das cotas. “O valor correspondente da dívida seria de R$ 515.014,89, e não em sua totalidade como apontado na matéria.” A assessoria disse ainda que a dívida está em discussão judicial e será “negociada dentro dos instrumentos legais disponíveis.”