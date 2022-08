Política Deputado do PL celebra resultado da FSB/BTG; deputada do PSOL aponta má avaliação

“Se até as pesquisas estão apontando que Bolsonaro e Lula estariam em empate técnico, creio que Bolsonaro, na verdade, está uns 10% à frente do descondenado. Será no primeiro turno.” A frase é do deputado federal Filipe Barros (PL-PR), em publicação no Twitter.

Filipe Barros fez referência à pesquisa BTG/FSB, divulgada na madrugada desta segunda-feira, 8, na qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto, seguido pelo atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 34%. A diferença, de 7 pontos porcentuais (pp), é a menor da série histórica de oito levantamentos iniciada em março deste ano.

Já a deputada federal e pré-candidata à reeleição Fernanda Melchionna (PSOL-RS) preferiu destacar a avaliação do governo Bolsonaro apresentada na mesma pesquisa: “69% das pessoas com mais de 60 anos acham o governo Bolsonaro ruim, péssimo ou regular de acordo com a pesquisa que recém saiu, da BTG/FSB. O governo que atacou as aposentadorias e quis que os idosos morressem de covid paga a conta! É #ForaBolsonaro!” Fernanda Melchionna também fez a publicação na conta que mantém no Twitter