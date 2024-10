Deputado do partido de Bolsonaro participa de evento em apoio a candidato petista em Fortaleza

O deputado federal cearense Júnior Mano organizou nesta quarta-feira, 17, um encontro entre prefeitos para sinalizar apoio a Evandro Leitão, candidato petista que concorre à prefeitura de Fortaleza no segundo turno contra André Fernandes, do Partido Liberal (PL) – o mesmo partido do parlamentar e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além do deputado e de outros 41 prefeitos, participaram do encontro o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ex-governador do Estado e ministro da Educação Camilo Santana.

Um dos participantes do evento foi Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Atualmente sem partido, o prefeito foi filiado ao PL e era presidente estadual da sigla até novembro de 2023. Gonçalves é aliado do ministro da Educação e, em sua gestão à frente do partido bolsonarista, precisou adotar uma postura menos simpática ao PT.

Foi com o partido sob seu comando no Ceará que aconteceu a expulsão do deputado federal licenciado Yuri do Paredão, que posou ao lado de ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “fazendo o L” e deu declarações de apoio ao atual presidente. Ao deixar o comando do PL cearense, Acilon declarou que sua saída foi motivada por “divergências de entendimento com outros membros da sigla”.

Nas redes sociais, prefeitos como Tiago Abreu (PSB), de São Luís do Curu (a cerca de 82 km da capital cearense), comentaram ter recebido orientações do deputado para apoiar o candidato petista.

“Acompanhando nosso líder e amigo Júnior Mano, manifestamos apoio ao candidato a prefeito Evandro Leitão”, escreveu Abreu em seu Instagram.

Apesar de ser do partido que abriga boa parte dos políticos ligados ao bolsonarismo, Júnior Mano integra a ala governista da sigla, que tem sofrido punições internas na Câmara dos Deputados. Ele foi suspenso das comissões da Casa por ter votado a favor da reestruturação ministerial.