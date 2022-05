Deputado aliado de Bolsonaro critica STF e defende indulto a Silveira

O deputado Sanderson (PL-RS), aliado do presidente Jair Bolsonaro, usou o ato de apoiadores em Brasília para criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e defender o indulto ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado por ameaças a ministros da Corte.

“Não aceitamos Alexandre de Moraes ministro do STF ou qualquer outro ministro atacando a liberdade de expressão. Nós jamais aceitaremos”, disse. “Ontem foi com o deputado Daniel Silveira, amanhã será com o deputado Sanderson, ou com a deputada Bia Kicis, ou com qualquer um de nós.”

Além de Sanderson, a deputada Bia Kicis (PL-DF) e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, também estiveram no ato.