Deputada expõe marca de refrigerante na CCJ e ironiza: ‘#capitalismoopressor’

Um detalhe inusitado chamou a atenção de usuários do Twitter no trecho do vídeo que mostra uma discussão entre o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) e o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) que debateu a proposta de reforma da Previdência, na quarta-feira, 3. E não, não foram as referências verbais à música “Tchutchuca”, do Bonde do Tigrão.

No vídeo, é possível ver que atrás de Zeca Dirceu está a deputada Caroline de Toni (PSL-SC). Ela manuseia uma latinha de Coca-Cola e usuários do Twitter insinuam que, durante o discurso do deputado petista, ela teria aproveitado a filmagem da TV Câmara, emissora pública, para exibir a marca do refrigerante. Ela posiciona a latinha com a marca virada para o lado que estava a câmera que transmitia o discurso de Dirceu.

Procurada pela reportagem, a deputada foi ao Twitter reclamar. Ela usa a hashtag #capitalismoopressor, utilizado por militantes de direita para ironizar críticas ao capitalismo.

“Então quer dizer que a esquerda enche o plenário de cartazes mentirosos sobre a Nova Previdência e o que chama a atenção da mídia foi a minha latinha de Coca Cola?!”, escreveu Caroline. “Deveriam ter algo mais útil pra fazer. #capitalismoopressor.”

A reportagem também questionou a deputada sobre as insinuações sobre ter aproveitado a exibição na TV pública para expor a marca, mas não obteve retorno até o momento.