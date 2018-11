Deputada eleita Joice Hasselmann se reúne com Maia no Palácio do Planalto

Deputada eleita pelo PSL com mais de 1 milhão de votos, a jornalista Joice Hasselmann (SP) se reuniu na tarde desta sexta-feira, 16, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio do Planalto. Maia exerce nesta sexta o papel de Presidente da República em exercício, já que Michel Temer está na Guatemala participando de reunião da Cúpula ibero-americana.

Hasselmann disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que no encontro foram tratados diversos assuntos, entre eles, algumas questões sobre o Congresso e a composição de maioria para evitar as chamadas “pautas bombas” no próximo governo.

Sem entrar em detalhes, a jornalista disse que os dois também falaram sobre a presidência da Câmara. “Tenho me reunido com ele e com outros líderes da Câmara semanalmente”, afirmou a deputada eleita. “Sobre a presidência (da Câmara) é uma tema ainda sendo debatido, inclusive dentro do PSL”, disse.

Um encontro entre os 52 deputados eleitos pelo PSL deve ser realizado na próxima semana em Brasília.

O apoio do partido ou indicação de algum candidato para concorrer ao cargo deve ser discutido nesta reunião.