Deputada Carla Zambelli (PSL-SP) leva ‘pixuleco’ de Renan para o Congresso

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) trouxe um “pixuleco” de Renan Calheiros (MDB-AL) para o Congresso neste sábado e vai tentar inflar o boneco em frente à Casa neste início de tarde.

Ela ficou conhecida durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff por justamente sempre erguer um boneco inflável do ex-presidente Lula, vestido de presidiário, durante as manifestações.

Zambelli faz oposição à candidatura de Renan para a Presidência do Senado. Mais cedo, a deputada aproveitou uma entrevista que o senador concedia a jornalistas para questioná-lo sobre outros momentos em que ele não aceitou decisões judiciais.

“Renan tem dois pesos e duas medidas. Ele não está interessado no bem do Brasil”, afirmou a parlamentar. A deputada ia tentar inflar o boneco ainda no início da sessão, em frente ao Congresso, na presença de manifestantes.

Ela disse que apoia a candidatura de Davi Alcolumbre (MDB-AP) e disse que seu correligionário Major Olímpio (PSL-SP) pode abrir mão de sua candidatura para reforçar o bloco anti-Renan.